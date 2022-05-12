توهجات إكس الكبيرة.. متابعة نشاط الدورة الشمسية 25

رصد صباح اليوم الخميس 12 مايو 2022 إنتشار عدد من البقع على سطح الشمس (الفوتوسفير) ضمن نشاط الدورة الشمسية 25.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، لعل أبرز تلك البقع هي البقعة AR3007 - المشار اليها بالسهم - حيث أظهر تخطيط مجالها المغناطيسي انها تمتلك مجال من نوع " بيتا - جاما - دلتا " يحوي طاقة لإحداث توهجات اكس الكبيرة.

والبقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) او كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

نظرا لحجم هذه البقعة الشمسية فيمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو من خلال إسقاط صورة الشمس.