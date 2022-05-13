عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قرار من الرئيس.. العودة إلى نظام مستندات التحصيل خطوة أعادت الحياة للصناعة

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية

في خطوة أعادت الحياة إلى الصناعة المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما كلف بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

برلماني: قرارات الرئيس بشأن استيراد مستلزمات الإنتاج هدفها مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

بدرة: قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من قواعد الاستثمار يدعم الاقتصاد المصرى

ومن جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

قرار يدعم الاقتصاد المصري

وفي هذا الصدد، أشار مصطفى بدرة، أستاذ التموين والاستثمار، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرجوع إلى النظام القديم بما يسمى بـ "بمستندات التحصيل"، وهو عبارة عن نظام يقوم بين المستورد المصري والمصنع في الخارج.

وأضاف بدرة، أن مستندات التحصيل تساعد على وجود حلقة من التفاهم والسماحة، مشيرا إلى أن قرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من قواعد الاستثمار يدعم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لديها هدف رئيسي لتنظيم الصناعة الوطنية.

إعادة الأمل للمصنعين

كما أكد الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من إجراءات الاستيراد أعاد الأمل لكثير من المصنعين بعدما عانوا من قرار فتح الاعتمادات المستندية وأغلقت بسببه المصانع الصغيرة.

وأضاف هلال أن الرئيس السيسي نجدنا وحل جزءا كبيرا من المشكلة، مما يؤكد أنه يشعر بنبض الشارع المصري.

واعتبر قرار الرئيس السيسي خطوة كبيرة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن القرار أعاد النشاط للمصانع.

تعمل على استقرار الأسواق

ومن جانبها، رحبت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

جاء ذلك خلال تصريحات كريم غنيم، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، حيث قال إن هذه التوجيهات مهمة للغاية للحفاظ على استقرار السوق، خاصة أن مستلزمات الإنتاج تمثل أهمية خاصة لتشغيل المصانع في المرحلة القادمة وهو ما ينعكس على توافر السلع بالسوق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

واقترح غنيم حصر المنتجات تامة الصنع التي ليس لها بديل محلي أو التي لم تصنع محليا وتطبيق توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام عليها، وهذا سيكون من شأنه ضمان الحفاظ على استقرار السوق وتلبية كافة احتياجات المستهلكين؛ سواء في الأيام العادية أو أثناء المواسم.

العودة إلى المسار الصحيح

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار  الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية عند الاستيراد والرجوع إلى النظام القديم مستندات التحصيل صحح وضعاً كان في غاية الخطورة ويهدد القطاع الصناعي.

وأضاف السيد، أن قرار العودة إلى نظام مستندات التحصيل يستهدف في المقام الأول الحفاظ على نشاط عملية التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، وأيضا حماية الصناعة لدورها في  توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.

وأوضح أن نظام مستندات التحصيل المطبق في 80% من نظم التجارة العالمية يشمل ميزتين: التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام للاستيراد والإفراج عنها سريعاً لتذهب للمصانع والورش لبدء عملية تصنيع المنتجات.

وتابع: "ويتيح نظام مستندات التحصيل إمكانية سداد أموال المورد في حدود 6 أشهر طبقا للاتفاق بين المورد الأجنبي والمصنع بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى مستندات التحصيل البنك المركزي الإقتصاد المصرى مستلزمات الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

رسميا.. إثيوبيا تحدد البلد المستضيف لمباراتها مع مصر

موضوعات متعلقة

قيادية بمستقبل وطن: قرار الرئيس السيسي بشأن استيراد مستلزمات الإنتاج يدعم الصناعة

برلماني: استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد يدعم الاقتصاد

ترشيحاتنا

قرار من الرئيس.. العودة إلى نظام مستندات التحصيل خطوة أعادت الحياة للصناعة

رسميا.. جوجل تعلن عن ساعتها الذكية Pixel Watch بعد طول انتظار

أيهما أفضل ليلة الجمعة .. قيام الليل أم الصلاة على النبي ؟

قطعة حلوى قتلت سيدة في دار للمسنين بباريس .. تفاصيل

وفاة السيناريست مجدي الكدش مؤلف فوازير أبيض وأسود

مباحثات مصرية جزائرية حول سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجالات النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

فيديو

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ