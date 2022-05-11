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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد المستثمرين: فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام أعاد مصانع للعمل.. فيديو

الدولار
الدولار

قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إن فتح الاعتمادات المستندية أثر على الكثير من المصانع، وأن الجميع كان يغرق، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ استثناء مستلزمات الإنتاج و المواد الخام من إجراءات الاستيراد و العودة لـ النظام القديم، انقذ الجميع من الغرق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار الرئيس السيسي أعاد العمل فى كثير من المصانع الصغيرة.

ولفت إلى أن الظروف صعبة على مستوى العالم، و الدولة المصري تبنى، وتقوم بعمل مشروعات، وفى نفس تحارب الإرهاب، وقدم التعازي لكل أسر الشهداء.

وأشار إلى أن ما فى مصر أفضل بكثير من دول كثيرة، مؤكدًا أن هناك محلات فى الخارج خالية من السلع، ولكن فى مصر جميع السلع موجودة، حتى ولو كان هناك ارتفاع فى الأسعار.

وكشف أن المسئولين لا ينامون من أجل تحقيق الأفضل، معلقًا :" اقسم بالله الرئيس يبذل جهود كبيرة لتوفير السلع و المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة".

وأشار إلى أن حرب روسيا و أوكرانيا أثرت بنسبة كبيرة على دول العالم، ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع فى سعر الدولار فى الفترة المقبلة رغم الزيادة التى حدثت فى الفترة الماضية.

 

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