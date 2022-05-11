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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تصديري الملابس الجاهزة: استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد يخدم المصنعين

ماري لويس
ماري لويس

أكدت ماري لوي رئيس المجلس التصديري لـ الملابس الجاهزة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد و العودة لـ النظام القديم نجد القطاع.

 

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها تحمد الله على قرار الرئيس، وأن القرار كان معمم على الصناعة، وتم تفهم الأمر من البنك المركزي، و القرار يخدم جميع المصنعين.

ولفتت إلى أن هناك زيادة لحجم الصادرات لـ أمريكا كان 57%، وهناك زيادة فى الصادرات لـ الدول العربية وصلت لـ 37%، وزيادة الصادرات لـ أوروبا بنسبة 25%، وإجمالي الزيادة وصلت لـ 47 %.

 

وأشارت إلى أن هناك جهد كبير من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، و البنك المركزي، لدعم الصناعة.

 

السيسي الملابس الجاهزة الملابس مستلزمات الإنتاج الإعلامية عزة مصطفى

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