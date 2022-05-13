دعاء زيارة القبور يوم الجمعة.. احرص عليه بعد صلاة العصر وقبل الغروب

دعاء زيارة القبور يوم الجمعة ، زيارة القبور سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال رسول الله ﷺ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم.

زيارة القبور للنساء زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، وزيارة القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.

دعاء زيارة القبور يوم الجمعة

• ربي بقدر نور صباح الجمعة وأكثر أنر قبر فقيدي وبقدر سكون المقابر أنزل الطمأنينة والسكون على روحه وبقدر حاجته إلى رحمتك ارحمه.

• اللهم أرحم من رحل عن هذه الدنيا ولم يبق سوى ذكره الطيب.

• يارب في يوم الجمعة اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيرة يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنه وارزقه الفردوس الاعلى.

• اللهم إني اسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

• اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم وآغفر ذنوبهم وارحمهم.

• اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة ياعظيم.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من هبت نسائم ذكرآهم على القلوب بعد ان توارت اجسادهم تحت التراب رحمكم الله يامن رحلتم طويلا وجعلكم خالدين في جناته.

• يارب كل من انتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين.

• ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم ارحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.

دعاء زيارة القبور

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان.

اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، كبيرنا وصغيرنا اللهم اجعل ذريته سترًا بينه وبين نار جهنم.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداع إذا دعاك، يا حنّان يا منّان يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد أعطِ المتوفى من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء ما له من نفاد من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيمًا من رب عظيم، عطاء أنت له أهل، عطاء يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.



اللهم ثبته بالقول الثابت، وارفع درجته، واغفر خطيئته، وثقل موازينه. اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم استقبله عندك خالٍ من الذنوب والخطايا، وأنت راضٍ عنه غير غضبان عليه.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.



هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.

وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتى.

وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.