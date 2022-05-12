أستاذ علوم سياسية:يجب أن تعالج مخرجات الحوار الوطني قضايا تهم الشارع المصري

قالت نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يجب أن تعالج مخرجات الحوار الوطني كافة القضايا التي تهم الشارع المصري .

وأضافت الشيخ في حوارها مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" أي مخرجات لـ الحوار الوطني لابد ان تمس الشارع المصري وتكون تلك المخرجات واقعية وقابلة للتنفيذ وتمثل رؤية عامة يتفق عليها الجميع رغم الاختلافات السياسية ".

وتابعت:"تكون مخرجات الحوار الوطني فعالة عندما تسهم في إحداث حالة من الرضا المجتمعي الذي يخلق حالة من الاستقرار السياسي في المجتمع ".

وأكملت نورهان الشيخ :" كل مواطن عليه دور في تحقيق أهداف الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي ".