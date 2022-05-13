لارتفاع درجات الحرارة.. عروس تتزوج من آخر غير زوجها بالخطأ في الهند

يعاني المواطنين في الهند من إرتفاع درجات الحرارة منذ فترة بسبب هبوب رياح حارة على جميع أنحاء الهند مما يدفع المواطنين للضغط على الطاقة لانتاج الكهرباء لتشغيل اجهزة التبريد و لكن تفشل الطاقة في سد إحتياجات الجميع .

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، فإن إرتفاع درجات الحرارة الناتج عنه إنقطاع الكهرباء تسبب في إحداث كارثة في إحدى حفلات الزفاف في ولاية ماديا بالهند .



و بحسب ما نقلته الصحيفة، فإن إحدى الأسر الهندية في مادية قررت عقد حفل زفاف شقيقتان في نفس اليوم، و لكن الكارثة كانت في لحظة عقد الزفاف انقطعت الكهرباء .

أوضحت الصحيفة أنه جحين أنقطعت الكهرباء ارتبك الجميع، و حدث خطأ في عقد الزفاف، فإن إحدى الفتاتين كادت أن يتم عقد قرانها على رجل آخر غير خطيبها بسبب الرؤية المنعدمة التي تسبب فيها إنقطاع الكهرباء .

جدير بالذكر أن الأمر كان مربكا للغاية، و اكتشفت الأم أن هناك خطأ يحدث في عقد الزفاف، و ذلك بسبب ارتداء العرائس نفس الزي، و العرسان أيضا، فحدث خطأ بسبب الرؤية الغير واضحة و كادت إحداهن أن تتزوج خطيب شقيقتها .