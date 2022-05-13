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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقاعس عن علاج طفلة.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة طالب وطبيب داخل مستشفى بالقاهرة

صدى البلد

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض طبيب بأحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة للإعتداء من قبل مرافق لأحد المرضى.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/5/2022 ورد لقسم شرطة القطاميه بمديرية أمن القاهرة بلاغ بوجود مشاجرة داخل إحدى المستشفيات بدائرة القسم،  بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (طبيب إمتياز بالمستشفى المُشار إليها) – طرف ثانى " طالب جامعى " ، حيث أنه أثناء تواجد الطرف الثانى بمنطقة التجمع الأول لاحظ تواجد طفلة سن 13 سنة "مصابة" بجرح بالقدم ( إثر إصطدام سيارة مجهولة بها بمنطقة المجاورات) .. حيث قام بالتواصل مع والدة الطفلة التى حضرت فى حينه ، فقام بإصطحابهما للمستشفى المشار إليها بسيارته الخاصة لإسعافها ونظراً لتقاعس الطبيب المعالج رغم التوسل إليه من قبل الأم للإسراع فى علاج نجلتها إلا إنه قابل ذلك بالاستهجان والسخرية مما دفع الطالب الجامعى إلى معاتبته فتطور الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى وتبادل الإعتداء بينهما وإصابة كلاً منهما .

واتهمت والدة الطفلة الطبيب المذكور بالتحرش بها وإحداث إصابتها ورفض المستشفى علاج نجلتها أو إعطائها  والطالب الجامعى تقارير طبية تفيد بإصابتهما إثر المُشادة المُشار إليها ، وقامت والدة الطفلة بنقل نجلتها إلى مستشفى أخرى لعلاجها وحصلت والطالب الجامعى على التقارير الطبية تفيد إصابتهما من ذات المستشفى التى تم نقل الطفلة إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حجز الأطراف على ذمة العرض.

القاهرة الجديدة النيابة العامة مديرية امن القاهرة التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي مديرية أمن

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