لاعب سابق: نهائي أبطال أوروبا يحسم مصير الكرة الذهبية بين صلاح وبنزيما

قال ياسر الشنواني لاعب فريق المصري السابق، إن تذبذب أداء محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في المباريات الأخيرة، أمر طبيعي، فعدم التسجيل فى المباريات الأخيرة لا يعنى تراجع مستواه، مضيفا “صلاح مش روبوت بيسجل أهداف بس”.

وأكد لاعب فريق المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الجميع قلق من فقد محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعد أن وصل أقرب منافسيه له.

ولفت إلى أن صلاح لديه مباراة مقبلة من الأرسنال، ومن الممكن أن يحرز بها هدف، وهناك مباراة ثانية، مؤكدا أن صلاح يسير بطريقة مميزة، ولا توجد أى مشكلة.

وأشار إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا أيضًا سيحسم مصير الكرة الذهبية بين محمد صلاح وبنزيما.