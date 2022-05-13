منة فضالي لـ أحمد زاهر: مبروك يا حبيبي فيلم فارس بـ النجاح يا رب

نشرت الفنان منة فضالى ، صورة لها مع الفنان أحمد زاهر، لتروج لـ لفيلم فارس المقرر طرحه في السينمات يوم ١٨ مايو.

وعلقت منة فضالى “أخويا وصاحبي مبروك يا حبيبي فيلم فارس ب النجاح يا رب ولكل فريق العمل ودعواتكم ومستنين رأيكم في الفيلم معادنا يوم ١٨/٥ بجميع دور العرض ”.

ملخص أحداث فيلم فارس

"فارس" يحمل قصصا إنسانية تدور في سياق الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول " فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و " وعد" التى تقوم بدورها الفنانة ايمان العاصي.

أبطال فيلم فارس

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، من انتاج شركة الجذور، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز