عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي لـ أحمد زاهر: مبروك يا حبيبي فيلم فارس بـ النجاح يا رب

صدى البلد

نشرت الفنان منة فضالى ، صورة لها مع الفنان أحمد زاهر، لتروج لـ  لفيلم فارس المقرر طرحه في السينمات يوم ١٨ مايو.

 

وعلقت منة فضالى “أخويا وصاحبي مبروك يا حبيبي فيلم فارس ب النجاح يا رب ولكل فريق العمل ودعواتكم ومستنين رأيكم في الفيلم معادنا يوم ١٨/٥ بجميع دور العرض ”.

 

ملخص أحداث فيلم فارس
"فارس" يحمل قصصا إنسانية تدور في سياق الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول " فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و " وعد" التى تقوم بدورها الفنانة ايمان العاصي.

أبطال فيلم فارس
فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، من انتاج شركة الجذور، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز

صلاح عبد الله إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي ملك احمد زاهر نهال عنبر فيلم فارس منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

أبرزها بيت الطاعة.. 14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

ترشيحاتنا

إلغاء الترخيص والحبس والغرامة.. تعديلات مرتقبة بقانون المرور والمخالفين

يد الزمالك والأهلي يختتمان مباريات الدور الأول من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

عروس توقف حفل زفافها لنسيانها فستان الفرح.. فيديو

قبل 8 جولات.. مؤمن سليمان يقود الشرطة إلى التتويج بلقب الدوري العراقي

الجيش الروسي يعلن تدمير أنظمة رادار أمريكية في أوكرانيا

الصانع المتقن والجندي المرابط.. خطبة الجمعة اليوم بكافة المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

فيديو

زاهي حواس يكشف أسرار الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة.. فيديو جراف

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ