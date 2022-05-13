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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفيات وآلاف المصابين.. حمى مجهولة ترعب كوريا الشمالية

وفيات وآلاف المصابين..
وفيات وآلاف المصابين.. حمى مجهولة ترعب كوريا الشمالية

أعلنت وسائل إعلام رسمية وفاة 6 أشخاص وعلاج 350 ألف شخص من حمى انتشرت بشكل متفجر في جميع أنحاء كوريا الشمالية، وذلك بعد يوم من اعتراف بيونج يانج بتفشي فيروس كوفيد -19 لأول مرة في كوريا الشمالية.

ومن المحتمل أن كوريا الشمالية ليس لديها ما يكفي من اختبارات كوفيد-19 وغيرها من المعدات الطبية وقالت إنها لا تعرف سبب الحمى الجماعية، لكن تفشي مرض كوفيد-19 قد يكون مدمرًا في بلد به نظام رعاية صحية معطل وسكان غير محصنين يعانون من سوء التغذية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن 350 ألف شخص أصيبوا بالحمى منذ أواخر أبريل، تعافى 162200 شخص.

وأضافت أنه تم اكتشاف 18 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى يوم الخميس وحده، وتم عزل 187800 شخص لتلقي العلاج.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن أحد الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم تأكدت إصابته بمتحور أوميكرون، لكن لم يتضح على الفور عدد المرضى المصابين بكوفيد -19.

وفرضت كوريا الشمالية إغلاقًا على مستوى البلاد، الخميس، بعد اعترافها بأول حالات إصابة بكوفيد-19. قالت تلك التقارير إن الاختبارات التي أجريت على عدد غير محدد من الأشخاص جاءت إيجابية لمتحور أوميكرون.

ومن غير المعتاد أن تعترف كوريا الشمالية المعزولة بتفشي أي مرض معدي، ناهيك عن مرض خطير مثل كوفيد-19، حيث أن الدولة فخورة للغاية وحساسة للتصور الخارجي حول ما تطلق عليه "المدينة الفاضلة الاشتراكية".

بينما كان كيم صريحًا في بعض الأحيان بشأن تدهور اقتصاده ومشاكل أخرى في السنوات الأخيرة، فقد أعرب مرارًا وتكرارًا عن ثقته في استجابة كوريا الشمالية للجائحة ولم يُشاهد مرتديًا قناعًا في الأماكن العامة حتى اجتماع للحزب الحاكم يوم الخميس حيث أعلن الشمال عن انتشار عدوى فيروس كورونا.

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