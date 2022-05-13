وزير الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي أصبح عدوانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدواني، على هذه الخلفية، فإن رغبة كييف "البريئة" في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمر مشكوك فيها.

وقال لافروف، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة: “يعلن الزملاء الأوكرانيون علنًا، أنهم مستعدون للحصول على وضع عضوية التحالف[ الإنحياز]، والوضع غير النووي، على عكس ما قاله الرئيس زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ في يناير، أنه كان من الخطأ التخلي عن الأسلحة النووية”.

وأضاف “ومع ذلك، فهم الآن على استعداد لإعلان وضعية محايدة من خارج التحالف عند الحصول على ضمان خارج حلف شمال الأطلسي وخارج الكتل غير السياسية الأخرى. لكنهم في الوقت نفسه يحاولون بكل طريقة ممكنة تأكيد رغبتهم في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأشار لافروف إلى أن "براءة مثل هذه الرغبة في كييف يثير شكوكًا جدية،... بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تحول من منصة اقتصادية بناءة ... إلى لاعب عدواني ومتشدد".

