مصر ودول العالم تنعى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

نعى زعماء ومسؤولون وقادة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

مصر

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ خليفة بن زايد، مشيرا إلى أن الراحل كان محبًا لمصر وشعبها في كل الظروف والأحوال.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”أنعي بخالص الحزن والأسى رجلاً من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم“.

وأضاف: ”لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبًا في هذا المصاب الجلل“.

الولايات المتحدة

نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قائلاً إنه كان ”شريكًا وصديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة“.

وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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وأضاف: ”سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة“.

مجلس التعاون

ونعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، الشيخ خليفة، مؤكدًا أن الراحل ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون، قائلا: ”فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا“.

الجامعة العربية

كما نعى أمين أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس دولة الإمارات الراحل، معربًا عن ”خالص تعازيه للدولة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في هذا المصاب الكبير“.

ووجه الأمين العام ”بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على روح فقيد الأمة العربية“.

البحرين

كما نعى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام.

الكويت

قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا إن أمير البلاد ”يعرب في برقيتي تعزية لنائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي عن بالغ حزنه وتأثره بوفاة الشيخ خليفة بن زايد ويأمر بإعلان الحداد الرسمي 40 يوما وتنكيس الأعلام“.

سلطنة عمان

وأعلن سلطان عمان هيثم بن طارق الحداد الرسمي وتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات السلطنة في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية يوم الأحد القادم.

قطر

كما نعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، رئيس الإمارات، قائلا: ”ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة أخي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإني إذ أعرب لأسرته الكريمة ولشعب الإمارات الشقيق عن أحرّ التعازي والمواساة“.

وأمر بإعلان الحداد في الدولة لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا.

الأردن

ونعى ملك الأردن عبدالله بن الحسين، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونقل الديوان الملكي الأردني في تغريدة عن الملك عبدالله: ”رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته“.

العراق

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح: ”ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية، وباسمي واسم شعب العراق أتقدم بأحر التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و شعبا بهذا المصاب الجلل“.

الجزائر

ونعى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون الشيخ خليفة، قائلا: بهذه الفاجعة الأليمة أتقدم باسمي وباسم الشعب الجزائري،بأخلص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته“.

لبنان

ونعى الرئيس اللبناني ميشال عون في برقيتي تعزية إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية وولي عهد أبو ظبي بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: لبنان يفتقد بغياب الشيخ خليفة رئيساً مدافعاً عن القضايا العربية العادلة ، واخاً صادقاً احب لبنان واللبنانيين الذين بادلوه المحبة والوفاء“.

موريتانيا

ونعت موريتانيا الرئيس الإماراتي، وجاء في بيان رسمي: ”بموجب مرسوم رئاسي صادر اليوم الجمعة تم الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على امتداد التراب الوطني وذلك إثر وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله“.

ليبيا

نعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس الإمارات. كما نعاه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة.

فلسطين

ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“: ”ينعى الرئيس محمود عباس، إلى دولة الإمارات وشعبها الشقيق، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة“.

وأضافت ”وفا“: ”يتقدم الرئيس بأسمى عبارات التعازي القلبية للشيخ محمد بن زايد ولي العهد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبناء الشيخ خليفة، وللشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة“.

إسرائيل

وقال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”أبعث بأحر التعازي للشيخ محمد بن زايد وعائلته والشعب الإماراتي لرحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وأضاف هرتسوغ: ”إنها خسارة كبيرة لأصدقائنا في الإمارات وللمنطقة كلها“.

وتابع: ”لقد ساهمت قيادة سموه الشجاعة والرشيدة في تطوير دولته وشعبه وفي بلورة شراكة حقيقة بين دولتينا، وهذه رسالة مهمة لمن سيواصلون على درب مسيرته، ودفعت مبادراته وأعماله الشرق الأوسط إلى الأمام وعززت الازدهار وروح التعاون بين الجميع“.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: ”باسم حكومة إسرائيل وشعبها، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى شعبها في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وأضاف بينيت، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ ”تويتر: ”كما أتقدم بالتعازي إلى صديقي الشيخ محمد بن زايد“، متابعاً: ”إن تراث المرحوم الشيخ خليفة وعطاءه الكبيران قد حظيا بتقدير كبير في إسرائيل، ونقف إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الساعات الصعبة“.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعيان رئيس الإمارات

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تركيا

بدوره، نعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس دولة الإمارات: ”تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أسأل الله له الرحمة، وأقدّم خالص التعازي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة“.

وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التعازي في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل.