المنوفية .. الكشف علي 1185 مريضا في قافلة طبية مجانية

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السلام مركز السادات على مدار يومين.

تضمنت القافلة عدد من التخصصات الطبية " باطنة - أطفال- عظام جراحة - نساء وتوليد - أسنان - تنظيم أسرة - جلدية - معامل أشعة و تحاليل دم" .

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1185 حالة وعمل أشعة لعدد 20 حالة وكذلك عمل تحاليل طبية لعدد 108 حالة والكشف العشوائي للضغط والسكر لعدد 14 حالة وتحويل 14 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمترددين على القافلة الطبية عن المبادرات الرئاسية كمبادرة صحة المرأة والاعتلال الكلوي والتغذية السليمة و الإيدز ومرض السكري والأمراض الطفيلية.