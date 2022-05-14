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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من لبنان.. أحدث ظهور لـ هاجر أحمد رفقة زوجها بعد الولادة

صدى البلد

نشرت هاجر أحمد  صور جديدة  من لبنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام .

وظهرت هاجر احمد بإطلالة جذابة برفقة زوجها في اول ظهور لها بعد ولادتها وعلقت قائلة : بابا .

هاجر أحمد من كواليس فيلم زومبى بصحبة على ربيع

إيزابيلا .. هاجر أحمد ترزق بمولودتها الأولى | شاهد

 

وكانت قد رزقت الفنانة هاجر أحمد بمولودتها الأولى من زوجها رجل الأعمال أحمد حداد، وسمّتها إيزابيلا.

ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام صورة ليد ابنتها وكتبت عليها:" فاللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين ".


هاجر أحمد  و فيلم زومبي :
وروجت الفنانة هاجر أحمد لفيلمها الجديد “زومبي” الذي سيعرض في عيد الفطر المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “#زومبي فيلم عيد الفطر 2022.. ان شاء الله يعجبكوا .

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.

 

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