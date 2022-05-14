إيده مبلولة.. دفن جثة نجار لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثة نجار لقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل الورشة الخاصة به بمنطقة العجوزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا، أفاد بمصرع نجار صعقا بالكهرباء في ورشة بالعجوزة، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع النجار داخل الورشة الخاصة به إثر تعرضه لصعق بالكهرباء.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتوفى كانت يداه مبللة بالمياه وتوفى حال قيامه بتوصيل فيشة كهربائية في الكهرباء داخل الورشة الخاصة به.

وأيد أهل المتوفي ما جاء في التحريات والمعاينة، حيث تبين تعرض النجار لصعق من الكهرباء أثناء تواجده في الورشة الخاصة به في العجوزة.

تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.