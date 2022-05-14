بـ طلق خرطوش.. ضبط المتهمين بقتل تاجر مواشي في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مصرع تاجر ماشية في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافتهم بينهم بمنطقة بولاق الدكرور.

اخطارا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، بوصول شخص إلي المستشفى مصابا بطلق خرطوش ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

على الفور شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين بسبب خلافات على الانتظار أمام الحظيرة الخاصة به.

وشرحت التحريات أنه حال قيام المجني عليه بمعاتبة المتهمين على الوقوف أمام الحظيرة نشبت مشاجرة أطلق فيها المتهمين طلق خرطوش عليه أدى إلي وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.