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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل لقاء الأهلى الليلة.. مصيلحى يطالب فريق السلة باستعادة أمجاد الاتحاد السكندري

مباراة الاهلى والاتحاد
مباراة الاهلى والاتحاد فى كرة السلة

حرص محمد مصيلحى رئيس النادى على حضور تدريب الفريق الأول لكرة السلة قبل مواجهة النادي الأهلى" Game 4 " اليوم في إطار مباريات الدور النهائي لبطولة السوبر ( Best of 5 ).

 

وأكد رئيس النادي للجهاز الفني ولاعبي الفريق على الأهمية الكبيرة لمباراة الليلة وطالبهم بالسعي وبذل أقصى ما لديهم من جهد للفوز بهذه المباراة والوصول للمباراة الفاصلة والحصول هذه البطولة الهامة لعشاق سيد البلد والتي يسعى الجميع لعودتها من جديد إلى قلعة زعيم الثغر.

 

وأشار رئيس النادى أن ثقته كبيرة بالفريق وقدرته على حسم لقاء الأهلى موضحاً أن هذا الفريق طالما أسعد جماهير الثغر وعشاق القلعة الخضراء، وتعاهد الفريق أمام رئيس النادى بالسعى نحو تحقيق الفوز في هذا اللقاء الهام .

 

سلة الأهلي تعبر الاتحاد

وحقق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة موسم 2021-2022 بنتيجة 63/60.


وتقام سلسلة نهائيات دوري السوبر التي انتهت في أول مباراتين بفوز كل فريق على صالة حسن مصطفى.


وتقدم الاتحاد السكندري في الربع الأول من اللقاء وأنهاه لصالحه بنتيجة 18/14، قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط الأول يالتعادل بنتيجة 31/31.


وفي الشوط الثاني، تقدم الأهلي في الربع الثالث بنتيجة 47/41 قبل ان ينهي المباراة لصالحه في النهاية ويفوز بنتيجة 63/60.


جدير بالذكر أن المباراة الرابعة من المقرر أن تقام بين الفريقين مساء يوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف.


وكان فريق الاتحاد السكندري قد تفوق في المباراة الأولى وفاز بنتيجة 86/77، قبل أن يعدل الأهلي النتيجة ويفوز في المباراة الثانية مساء الثلاثاء بنتيجة 73/60 ويحقق اليوم الفوز الثاني له.

 

وقال عمر عزب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي  إن المواجهة الثالثة أمام الاتحاد السكندري كانت في غاية الصعوبة، وأن الفوز تحقق بفضل التزام الجميع بتعليمات الجهاز الفني.


وأوضح عزب أن لاعبي الأهلي واجهوا عدم توفيق في بعض فترات المباراة، ولكنهم نجحوا في تخطي ذلك، وحققوا فوزًا في غاية الأهمية.


تابع قائلًا: لابد أن نضاعف من مجهودنا سواء هجوميًا أو دفاعيًا؛ لكي ننجح في الفوز بالمباراة المقبلة يوم السبت ونتوج بلقب الدوري.


وشدد اللاعب على أن رجال سلة الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم أفضل ما يمكن خلال المواجهة الرابعة أمام الاتحاد من أجل التتويج باللقب وكتابة تاريخ كبير بالفوز بكل بطولات الموسم الجاري.

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