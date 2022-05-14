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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت : طرح رخص البنوك الرقمية في مصر قريبا .. حاكم دبي يبايع محمد بن زايد رئيسًا للإمارات.. النيابة الفلسطينية: إصابة شيرين أبو عاقلة برصاصة من الجيش الإسرائيلي

صدى البلد

 السيسي ناعيا الشيخ خليفة: كان محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الظروف
أمير الكويت: الأمة العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام
الملك سلمان عن وفاة الشيخ خليفة: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة شعبه
بايدن يبحث مع الملك عبدالله تهدئة التوتر في إسرائيل والضفة الغربية
البيت الأبيض يبدي "انزعاجه الكبير" من مشاهد العنف خلال جنازة أبوعاقلة
البنتاجون: وضع تركيا في حلف الأطلسي لم يتغير
في اتصال مع شويجو.. أوستن يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في أوكرانيا
بايدن لزعماء آسيان: نبدأ اليوم "عهدا جديدا" في علاقتنا المشتركة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي تصدرها خبر وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا أكد أنه من المقرر الإعلان عن طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى تقدم 5 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، أبرزها بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية وخاصة.

ونقلت صحيفة "الوطن" نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات، حيث قال: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال وقائدا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء قدم فيها الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزارة الأوقاف الكويتية أعلنت إقامة صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة بن زايد بعد صلاة العشاء، أمس الجمعة، فيما أعلنت الحداد في كافة أنحاء البلاد.

وقالت "الراي" إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أعرب عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أرسل ببرقيتي تعزية إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت "الجريدة" أن المملكة العربية السعودية أعلنت الحداد العام ووقف كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والسياحية حتى الاثنين المقبل، فيما غرد الملك سلمان ناعيًا الشيخ خليفة، وقال "فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته"، فيما وجه العاهل السعودي بإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة بعد صلاة عشاء أمس، في الحرمين الشريفين.

وأفادت "القبس" بأن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي أعلن مبايعته لحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا للدولة خلفًا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وذلك في سياق قصيدة شعرية رثى فيها الشيخ خليفة.

وفاة رئيس الإمارات.. خليفة بن زايد حكاية 55عاما فى بلاط الحكم ..ثاني قادة الدولة الاتحادية ونجل مؤسسها وصانع نهضة أبوظبي

أمير الكويت ينعى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

في سياق آخر، قالت "الراي" إن البيت الأبيض أعلن بعد اجتماع بين الرئيس جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله، أن الزعيمين ناقشا، اليوم الجمعة، :آليات عاجلة لخفض العنف والتوتر في إسرائيل والضفة الغربية".

ونقلت "الوطن" عن البيت الأبيض قوله إنه يبدى انزعاجه الشديد من اقتحام القوات الإسرائيلية لجنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، فيما قالت النيابة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إصابتها بالرصاص.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تعمل لاستيضاح تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فنلندا والسويد، لكن وضع أنقرة في حلف شمال الأطلسي لم يتغير بسبب هذه التصريحات.

وذكرت "الوطن" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن طالب نظيره الروسي سيرجي شويجو بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء الحرب.

وقالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن أول قمة تعقد في واشنطن مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تمثل بداية "عهد جديد" في العلاقات بين الولايات المتحدة والرابطة التي تضم عشر دول، مضيفًا: "سيتم كتابة قدر كبير من تاريخ عالمنا في الخمسين عاما القادمة في دول آسيان".

 

 

 

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