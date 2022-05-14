وزير الرياضة يتابع تطور حالة اللاعب محمد العتراوي بعد إصابته بوعكة صحية

يتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تطور الحالة الصحية للاعب محمد العتراوي نجم فريق غزل المحلة السابق، ومدافع المنتخب المصرى للشباب الحائز على الميدالية البرونزية في مونديال الشباب ٢٠٠١، وذلك بعد تعرض اللاعب لوعكة صحية شديدة ألزمته دخول المستشفى لتلقى العلاج.

وجه وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة ، باتخاذ الإجراءات المتعلقة بدعم اللاعب، والمتابعة الدورية لحالته الصحية، وتوفير الاحتياجات المطلوبة، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل ودوام الصحة للاعب والعودة قريباً إلى أهله ومحبيه.

يذكر أن اللاعب محمد العتراوي، كان أحد نجوم المنتخب المصري لكرة القدم فى مونديال الشباب عام ٢٠٠١م، ولعب في عدد من الأندية منها غزل المحلة والإسماعيلي ومصر المقاصة.