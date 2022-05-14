شون وصوامع البحيرة تستقبل 97193 طن قمح محلي منذ بدء موسم الحصاد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتم استلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة القمح، ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم السبت ٢٠٢٢/٥/١٤ بلغ ٩٧١٩٣ طن من القمح المحلية وتم توريد أمس ١٤٣٧٧ طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٣٦٧٤٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٧٣٧٤٠ طن قمح.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.