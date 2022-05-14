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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 7995.426 طن قمح بنسبة 23.5 % من إجمالي السعة التخزينية للاقصر

وزارة التموين
وزارة التموين

 أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى يوم ١٣ مايو الجاري  كمية قدرها 7995.426 طن بنسبة 23.5 % من إجمالي السعة التخزينية للمحافظة، منها 1108.246 طن حيازات و 6887.180 طن شركات من خارج المحافظة، موزعة كالاتي على المواقع التخزينية:-


اسنا 7652.896 طن
ارمنت 327.225 طن
الأقصر 15.305 طن ، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات  الإحترازية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.

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يأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، باستمرار العمل علي قدم وساق لاستقبال كل القمح من المزارعين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون.

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