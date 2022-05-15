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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اليوم.. استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة قيادات المحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تستكمل وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الوزارة لقيادات المحلية على مستوى الجمهورية على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك للعمل ضمن منظومة القيادات التي تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحى، موضحة أن الاختبارات تتضمن اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن اختبارات المتقدمين للمسابقة والبالغ عددهم 980 بدأت بإجراء مقابلات شخصية لهم عن طريق اللجنة العليا للقيادات.

وأضاف أنه تقدم على موقع الوزارة 1906 متقدمين، وتم مراجعة وفحص ملفاتهم جميعا، وتم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وانتهت المقابلات الشخصية لهم نهاية شهر مارس الماضي.

وأوضح  شعراوى أنه سيتم  اختبار 254 متقدما خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه تم اختبار 626 من المتقدمين قبل بداية شهر رمضان المعظم، وتم تأجيل اختبار باقى المتقدمين إلى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتقدمين.

وكشف الوزير أن عملية تقييم المتقدمين للمسابقة واختيار المتميز منهم كقيادات محلية، تخضع لضوابط رئيسية متعددة تتم بكل شفافية ومعايير واضحة؛ منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية للمتقدمين، والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير، والسمات الشخصية، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وجميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال اختيار عناصر قادرة على العطاء، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتي أيضاً في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء.

جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت خلال شهر نوفمبر من العام  الماضى عن مسابقة لتعيين قيادات محلية طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لشغل 58 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وقامت اللجنة العليا للقيادات برئاسة وزير التنمية المحلية، والتى تضم في عضويتها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة، بمناقشة المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، وما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم للمسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم فى إحدى وظائف قيادات الإدارة المحلية.

التنمية المحلية الاختبارات التحريرية قيادات المحلية الأكاديمية الوطنية للتدريب شعراوى وظائف قيادات

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