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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

75 دقيقة.. وفاق سطيف يتقدم 2-1 وموسيماني يدفع بأفشة لتنشيط هجوم الأهلي

صدى البلد

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي ووفاق سطيف بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ٥ يوليو في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

تفاصيل المباراة..

جاء هدف الأهلي في الدقيقه ٤ بعد تبادل تمرير الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأرسل علي معلول تمريرة طولية من منتصف الملعب باتجاة حسين الشحات وأمسك الحارس سفيان خيدايريا بالكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وباغت عبد الرحيم دغموم مرمي الشناوي برأسيه من داخل منطقة الجزاء وأمسك بها الشناوي بسهولة في الدقيقه 22 .

حاول فريق وفاق سطيف أن يسجل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء، وسدد دغموم كرة ولكنها علت مرمى محمد الشناوي.


وفي الدقيقة 42 استطاع أحمد قندوسي من تسجيل هدف التعادل لفريقه وعودة المباراة للمنافسه.

دخل فريق وفاق سطيف شوط المباراة الثاني منظم صفوفه الهجومية، وشن هجوماََ قوياََ على الأهلي ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن لم يحقق أهداف.

وفي الدقيقة 54 سقط محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي بعد تدخل قوي من مهاجم وفاق سطيف، وتعافى سريعاََ واستكمل اللقاء دون خروج.

استطاع بن عياد لاعب وفاق سطيف أن يسجل الهدف الثاني في مرمى الأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت شباك الأهلي.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تبديلان دفعة واحدة بخروج حسين الشحات وأحمد عبد القادر، ونزول رامي ربيعة، ومحمد مجدي أفشة.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

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