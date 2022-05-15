طلاب 2 ثانوي يبدأون حل الجزء الورقي في امتحاني الرياضيات والجغرافيا

بدأ الآن طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية أداء الجزء الورقي في امتحان الرياضيات التطبيقية، كما بدأ طلاب الشعبة الأدبية الجزء الورقي لمادة الجغرافيا

ومن المقرر ان يستمر زمن الإجابة على الجزء الورقي في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية للصف الثاني الثانوي ، لمدة ساعة من ٨ صباحا حتى ٩ صباحا ، بينما يستمر زمن إجابة الجزء الورقي في الجغرافيا من ٨ صباحا حتى ٨:٤٥ صباحا

ويشمل هذا الجزء الورقي الأسئلة المقالية التي تمثل 30% من اجمالي أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لا توجد ورقة مفاهيم للجزء الخاص بالأسئلة المقالية.

كما شدد وزير التربية والتعليم على أنه لا يسمح للطلاب في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالكتابة على ورقة المفاهيم لأنه سوف يسلمها في نهاية الامتحان لإعادة استخدامها في الفترة المسائية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تبذل كل الجهود كي تسير كافة الامتحانات بانتظام وانضباط مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تؤكد تمنياتها بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب.

وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى 26 مايو 2022، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد البالغ نسبتها 70% من أسئلة الامتحان ، و"ورقيا" للأسئلة المقالية البالغ نسبتها 30% من أسئلة الامتحان ، بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع