برلماني : الحوار الوطني يدل على أن مصر تفتح ذراعيها للجميع |فيديو

قال النائب عمرو درويش، أمين سر الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحوار الوطني هو حوار جامع شامل لن يكون في محددات معينة وسيكون به المحور السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي .

وأضاف النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، أن تنسيقية الشباب تستشعر القيمة الهامة للحوار، وانطلاق الحوار من مؤسسة الرئاسة يدل على أن مصر تفتح ذراعيها للجميع سواء المؤيد أو المعارض أو المتفق أو المختلف أن الجميع يجلس على طاولة الحوار لبناء جبهة داخلية قوية للتصدى للتحديات الداخلية والخارجية.

وتابع أن التواصل للحوار الوطني شيء يدعو للفخر والتنسيقية قامت بإعداد ملفات في عدد من المحاور منها المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي .