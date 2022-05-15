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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة كايين كوبيه تحصل على ترقيات خارقة تصل إلى 796 حصانًا.. صور

صدى البلد

كشفت شركة تعديل السيارات الألمانية  Manhart Performance CRT 800، وهي النسخة المعدلة للسيارة بورشة كايين كوبيه توربو ورفعت قوة محركها إلى 796 حصانًا و 804 رطل قدم (1.090 نيوتن متر)، وهو رقماً ضخماً مقارنة بقوة 541 حصان (404 كيلو واط) و 567 رطل قدم (770 نيوتن متر) في الطراز الأصلي.

تقدم Manhart أنابيب downpipes مع محولات حفازة من 200 خلية وأنابيب بديلة لحذف OPF. ومع ذلك ، لا تحظى هذه القطع بموافقة TÜV، لذا فهي غير متوفرة في ألمانيا، ويمكن للشركة تصديرها للعملاء فقط، كما تمت إضافة مبرد داخلي جديد، وهناك أيضًا تعديلات على برنامج ECU.

يعتمد الكروس اوفر على نظام تعليق أقل بمقدار 1.38 بوصة (35 ملم)، وتتي من الخارج بجسم باللون الأسود مع خطوط ذهبية على غطاء المحرك وجوانب الجسم، حيث يظهر لون المعدن الثمين أيضًا كنبرة على الواجهة الأمامية، ومكبرات العجلات، وملاقط المكابح، والناشر الخلفي، وستأتي بعجلات بقياس 22 بوصة، يبلغ عرضها 10.5 بوصات في الأمام و 11.5 بوصة في الخلف.

تدفع مانهارت محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4.0 لتر إلى 631 حصان (471 كيلوواط) و 626 رطل قدم (849 نيوتن متر)، حيث يستقبل المحرك مكونات جديدة للعمود المرفقي والمكابس وقضبان التوصيل مع صندوق تروس أوتوماتيكي معدل بثماني سرعات.

يحتوي Turbo GTعلى نظام تعليق هوائي يقل بمقدار 0.7 بوصة (17 ملم) النظام أيضًا أكثر صلابة بنسبة تصل إلى 15 بالمائة، اعتمادًا على الوضع المحددظ، ويركب على عجلات 22 بوصة بعرض 1.0 بوصة في المقدمة، المكابح المصنوعة من السيراميك هي المعيار.

Manhart السيارات كايين بورشه المانيا

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