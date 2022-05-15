عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثبات أسعار لـ أوبل جراند لاند 2022

السيارة اوبل جراند
السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتها بسبب ، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزاات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية ، بالاضافة الى زيادة اسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

ولكن جاء وكيل شركة أوبل الالمانية ، ليثبت أسعار السيارة طراز جراند لاند موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المحلى .

 

ومن المعروف ان السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

و تتسارع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية ، و تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 7 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2022 ، بطول 4477 مم، وبعرض يبلغ 1856 مم، و 1609 مم للارتفاع ، و تتسع الحقيبة الخلفية إلى 514 لتر .

 

وتظهر السيارة أوبل جراند لاند موديل 2022 ، بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، ومصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED ، و شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفتحة سقف بانوراما.

السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

أسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 569.990 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 599.990 ألف جنيه .

أسعار السيارات زيادة أسعار أوبل جراند لاند الأسواق العالمية اوبل جراند لاند موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

موضوعات متعلقة

حسين مصطفى: الإفراج الفوري للمركبات يساهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك

بعد زيادة الأسعار.. رئيس رابطة تجار السيارات: ما يرتكبه الوكلاء جريمة إنسانية

رسميا.. افتتاح أول مركز خدمة لـ سيارات تيسلا الكهربائية في مصر

زيادة في أسعار إم جي HS موديل 2022

ارتفاع أسعار بيجو 3008 في مصر

50 ألف جنيه.. زيادة كبيرة في أسعار سانج يونج تيڤولى xlv      

10 آلاف جنيه زيادة في أسعار السيارة اوبل كروس لاند 2022

ارتفاع جديد بأسعار أم جى 5 موديل 2022

ترشيحاتنا

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

الحكومة: إطلاق برنامج توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية مايو.. فيديو

مدبولي: قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات

مدبولي: سنحقق فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من الناتج رغم الضغوط

مدبولي: إتاحة أصول بـ40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أكبر شخص في العالم بإمكانه الوقوف على رأسه لساعات|فيديو

ناسا تكشف عن بوابة غامضة على سطح المريخ.. فما وراءها؟

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

فيديو

هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

أمينة خليل: لم أتقاض أجرا ببرنامج رامز جلال.. واستعين بإلهام شاهين في الخناقات

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ