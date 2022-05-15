ثبات أسعار لـ أوبل جراند لاند 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتها بسبب ، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزاات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية ، بالاضافة الى زيادة اسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

ولكن جاء وكيل شركة أوبل الالمانية ، ليثبت أسعار السيارة طراز جراند لاند موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المحلى .

ومن المعروف ان السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

و تتسارع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية ، و تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 7 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2022 ، بطول 4477 مم، وبعرض يبلغ 1856 مم، و 1609 مم للارتفاع ، و تتسع الحقيبة الخلفية إلى 514 لتر .

وتظهر السيارة أوبل جراند لاند موديل 2022 ، بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، ومصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED ، و شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفتحة سقف بانوراما.

السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

أسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 569.990 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 599.990 ألف جنيه .