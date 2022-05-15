عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدى المرغنى بصحبة مصطفى خاطر على انستجرام .. ويعلق : الصاحب والأخ وعشرة العمر

صدى البلد

شارك الفنان حمدى المرغنى متابعيه بصورة له مع الفنان مصطفى خاطلا ، وذلك  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  انستجرام.

 

وعلق حمدى المرغنى “  الصاحب والأخ وعشرة العمر  ”.


يذكر أن الفنان حمدي المرغني كشف عن تفاصيل بدايته الفنية من خلال فريق مسرح مصر، مع الفنان أشرف عبد الباقي، مشيرًا إلى أن الأخير قام بتجميع الفريق من عدة مسارح مختلفة.

وأشار حمدي المرغني خلال لقائه عبر فضائية "النهار" إلى أن الفريق لم يكن يعلم ماذا يريد أشرف عبد الباقي حينما قام بتجميعهم، لافتًا إلى أن البعض رفضهم في بداية ظهورهم لأنهم وجوه جديدة ظهرت فجأة ولكنهم أصبحوا نجوم شباك فيما بعد.

وأوضح حمدي المرغني أن لغة العصر اختلفت حاليًا، والفن اختلف عن الماضي، لافتًا إلى أن أن عظماء الفن الحالي مثل الهضبة عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب لا يستطيعوا غناء أغنية مدتها ساعة ونصف كما كانت تفعل كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أن كل وقت الفن يتغير معه. 

مسرح مصر مصر عمرو دياب الهضبة عمرو دياب اشرف عبد الباقي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

ترشيحاتنا

ابن العمة والصندوق الاستخباراتي.. وفاة ذو الهمة شاليش حارس الأسد الأب والابن

300 ألف جنيه غرامة تصوير أو عرض جلسة محاكمة دون تصريح

اليوم.. استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة قيادات المحليات

كيفية صلاة التوبة مفاتيح الجنان .. فضلها وماذا يقرأ فيها ؟

طلاب 2 ثانوي يبدأون حل الجزء الورقي في امتحاني الرياضيات والجغرافيا

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ