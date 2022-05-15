حمدى المرغنى بصحبة مصطفى خاطر على انستجرام .. ويعلق : الصاحب والأخ وعشرة العمر

شارك الفنان حمدى المرغنى متابعيه بصورة له مع الفنان مصطفى خاطلا ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حمدى المرغنى “ الصاحب والأخ وعشرة العمر ”.



يذكر أن الفنان حمدي المرغني كشف عن تفاصيل بدايته الفنية من خلال فريق مسرح مصر، مع الفنان أشرف عبد الباقي، مشيرًا إلى أن الأخير قام بتجميع الفريق من عدة مسارح مختلفة.

وأشار حمدي المرغني خلال لقائه عبر فضائية "النهار" إلى أن الفريق لم يكن يعلم ماذا يريد أشرف عبد الباقي حينما قام بتجميعهم، لافتًا إلى أن البعض رفضهم في بداية ظهورهم لأنهم وجوه جديدة ظهرت فجأة ولكنهم أصبحوا نجوم شباك فيما بعد.

وأوضح حمدي المرغني أن لغة العصر اختلفت حاليًا، والفن اختلف عن الماضي، لافتًا إلى أن أن عظماء الفن الحالي مثل الهضبة عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب لا يستطيعوا غناء أغنية مدتها ساعة ونصف كما كانت تفعل كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أن كل وقت الفن يتغير معه.