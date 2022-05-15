أكبر عملية إجلاء.. قافلة كبيرة من ماريوبول تصل بر الأمان لـ زابوريجيا

وصلت قافلة كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة التي تقل لاجئين من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى زابوريجيا التي تسيطر عليها سلطات كييف، بعد انتظار أيام حتى تسمح القوات الروسية لهم بالمغادرة.

وحسب شبكة "العربية"، قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو، إن ما بين 500 و1000 سيارة تقل نازحين وصلت إلى زابوريجيا، مؤكدًا أن المدينة تشهد أكبر عملية إجلاء منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

واضطر اللاجئون أولاً إلى الخروج من ماريوبول ثم شق طريقهم بطريقة ما إلى بيرديانسك - على بعد حوالي 80 كم غربًا على طول الساحل - ومستوطنات أخرى قبل القيادة لمسافة 200 كيلومتر شمال غرب زابوريجيا.

من جانبه، قال نيكولاي بافلوف، المتقاعد البالغ من العمر 74 عامًا، إنه عاش في قبو لمدة شهر بعد أن دُمِرت شقته، لافتا إلى أن أحد أقاربه نجح باستخدام "الطرق الالتفافية السرية" في إخراجه من ماريوبول إلى بيرديانسك، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال بعد وصول القافلة في الظلام "لقد نجحنا بالكاد، كان هناك الكثير من كبار السن بيننا.. كانت الرحلة مدمرة. لكنها كانت تستحق العناء".

وكان أحد مساعدي عمدة ماريوبول قد ذكر في وقت سابق أن القافلة تضم ما بين 500 إلى 1000 سيارة، وهو ما يمثل أكبر إجلاء من المدينة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.