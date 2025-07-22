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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من ميلانو.. روجينا مع أسرتها في إجازة

روجينا وأشرف زكي
روجينا وأشرف زكي
يارا أمين

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها صورh جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، من رحلتها الأخيرة مع أسرتها في ميلانو.

وظهرت روجينا مرتدية فستان باللون الأبيض وكانت برفقة ابنتها وزوجها الدكتور أشرف زكي.

أعمال روجينا

يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حسبة عمر”، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.

وتناول قضية “حق الكد والسعاية”. وقد جسدت روجينا دور “سوسن”، المرأة التي تطالب بحقها في نصف ممتلكات زوجها بعد انفصالهما عقب زواج دام 20 عاماً، مما يسلّط الضوء على تحديات قانونية ومجتمعية تواجهها النساء بعد الطلاق.

روجينا إنستجرام ميلانو فستان أشرف زكي

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