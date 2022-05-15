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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: جهود مكثفة من الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تطعيم المواطنين
تطعيم المواطنين

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على مركز اللقاح بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة.

وتابع وكيل وزارة الصحة: كذلك تم تطعيم المواطنين بدور المناسبات بالقري والنجوع، بالإضافة إلي إنتشار العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، والتي تجوب القري والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، وتنتقل من منزل إلى منزل، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وأضاف: هذا بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، للراغبين في استخراجها، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، كإرتداء الكمامات وغسيل الأيدي، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً.

 

وكيل صحة الشرقية يكلف بالتفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق ومتابعة منافذ الخدمة الطبية

وأشار مسعود ، إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

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