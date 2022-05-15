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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لتفادي الطلاق المبكر.. مودة: الجاهزية النفسية أهم من المادية قبل الزواج

صدى البلد

قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع "مودة"، إن حال الأسرة إذا صلح ينعكس على المجتمع والعكس صحيح، مؤكدةً أنها نواة المجتمع: "بدأنا نعمل على الأرض، لأننا نشعر أن هناك خطورة كبيرة على الأسرة المصرية، وبدأنا ننفذ هذا المشروع بتكليف من القيادة السياسية، وبعض مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خطيرة جدا، حيث شهدت مصر نحو 198 ألف حالة طلاق في عام 2018".

وأضافت فارس في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "هناك قفزة كبيرة في أرقام الطلاق، والأمر مقلق، وهو ما استدعى دراسة هذه الظاهرة، وكانت هناك ظاهرة مقلقة أخرى وهي الطلاق المبكر، حيث لم تتخطَ بعض الزيجات عامها الأول وحدث الانفصال، وهو ما يعبر عن الاختيار الخاطئ وعدم وجود أطر سليمة لاختيار الشريك".

وتابعت: "عندما بدأنا التنفيذ مع الشباب فوجئنا من الفجوات التعليمية، فالشاب والفتاة ليسا على دراية كافية بأسس اختيار الشريك والزواج والحقوق والمسؤوليات، والموازين مقلوبة، كما أنهما ليسا على دراية بجاهزية الزواج، فالجاهزية النفسية أهم من الجاهزية المادية".

 

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