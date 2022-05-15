رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة اعتماد قسم علم النفس بكلية الآداب

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الأحد الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب.

وخلال اللقاء قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى عميد كلية الآداب وسلمه شهادة اعتماد قسم علم النفس بكلية الآداب بالإنابة عن الدكتور يوهانسن يحيى عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد أن أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قراراً باعتماد قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ،



وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، وأعضاء هيئة التدريس، على اعتماد قسم علم النفس بالكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح أن كلية الآداب تسعى إلى تطوير برامج تعليمية أخرى متميزة للارتقاء بمستوى خريجي الكلية للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودولياً وتحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م

وقال الدكتور وليد البحيري عميد الكلية، إن هذا الاعتماد يأتي في إطار استيفاء القسم لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تقدم القسم للاعتماد ببرنامج واحد.

وأكد عميد كلية الآداب، أن هذا النجاح هو حصاد الجهود المبذولة من قبل فرق الجودة المتتالية بالكلية وقسم علم النفس، فضلا إلى الدعم المقدم من إدارة الجامعة وخبراء الجودة بالكلية والجامعة.

IMG-20220515-WA0029

IMG-20220515-WA0028