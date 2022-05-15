نشاط الرياح متواصل .. الأرصاد: الطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع

تشهد حالة الطقس، حتى نهاية الأسبوع الجاري استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، قد تشهد أحيانا بعض الارتفاع الطفيف بعدة مناطق على مدار الأيام القادمة، تكون غير مؤثرة على نشاط وحركة المواطنين.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من غدا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، من غدا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، يظل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، بالتزامن مع حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 28 لـ 32 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 لـ 28 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 32 لـ 35 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 31 لـ 35 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 لـ 41 درجة