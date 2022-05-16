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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة وجمعت الصحاب.. حفلة عيد ميلاد لسائحة سلوفنية في مياه بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

احتفلت إحدى السائحات  احتفالا من نوع خاص بعيد ميلادها تحت الماء  في أعماق البحر و ذلك خلال رحلة غطس على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة السائحين الأجانب في جو ترفيهي من السعادة والفرح والسرور بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وعبرت ليديا والتي تحمل الجنسية السلوفنية عن سعادتها حيث تفاجأت بأن منظم رحلات بحرية اعد لها تورته وشارك عدد من السائحين الأجانب بالاحتفال بعيد ميلادها بالغطس تحت الماء حملوا لافتة تهنئة وقاموا بالرقص معها تحت الماء بملابس الغطس في اعماق البحر الأحمر.

وأشارت ليديا  أنها تعشق الغردقة وتعشق الغطس في اعماق البحر للاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، وعبرت عن شكرها للعاملين في السياحة البحرية بالغردقة على مشاركتها الاحتفال بعيد ميلادها والتي تحرص على الإحتفال به سنويا في مدينة الغردقة.

وقال احمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة بأنه فاجئ ليديا والتي تحمل الجنسية السلوفنية بأعداد حفل عيد ميلادها تحت الماء من بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وايطاليا وهولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، مؤكدا  أن ذلك لاقي قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصو على الرقص تحت الماء في جو ترفيهي.

الغردقة فرنسا تنشيط السياحة البحر الأحمر مدينة الغردقة عيد ميلادها سويسرا

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