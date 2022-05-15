مصطفى بكري ناعيا صلاح منتصر: رحل من يدرك أن الخلاف لا يفسد للود قضية

نعى الإعلامى مصطفى بكرى، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتب بكري فى تدوينة له عبر حسابه علي تويتر: "‏رحل الكاتب الكبير صلاح منتصر الأخ والصديق والإنسان، رحل الرجل الذي يدرك تماما أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، عرفته منذ أكثر من ثلاثين عاما، صحفيا وكاتبا له رؤيته وقناعاته، يستمع إليك بصدر رحب ويناقشك ويحترم رؤيتك وموقفك، رحل الرجل الذي أصر علي الكتابة ‏حتي اللحظات الأخيرة من عمره، رحم الله كاتبنا الكبير وألهم أسرته وقراءه الصبر والسلوان".



ويعد الكاتب الكبير صلاح منتصر أحد رموز الأهرام وكتابها الكبار الذين وكان له بصماته الواضحة في الصحافة المصرية.