تدريبات بدنية للاعبي الزمالك تحت إشراف سوزا

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات بدنية، خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتولى أندريا فيليب سوزا مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويواصل الفريق الأبيض تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.