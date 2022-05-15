محافظ الدقهلية يتفقد معسكر الإيواء العاجل من داخل نادي طلخا الرياضي

تفقد محافظ الدقهلية معسكر الايواء العاجل من داخل نادي طلخا الرياضي في إطار التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 92 ، بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، ومديري المديريات الخدمية ، والمحاسب محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا.



وأشار " محافظ الدقهلية " إلى أن التدريب العملي المشترك يتم تنفيذه لمجابهة الأزمات والكوارث بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمشاركة كافة المديريات الخدمية .



كما اشار " المحافظ " إلى أن معسكر الايواء مزود بكافة الخدمات الصحية والتعليمية وكافة مهام الإغاثة والمساعدات بالإضافة إلي وجود مطبخ متكامل لإعداد الطعام للمقيمين بالمعسكر في حالة وقع الأزمات والكوارث ، مشيراً إلي أن المعسكر مجهز لاستقبال ما يقرب من 200 فرد .



وأكد أن الهدف من التدريب العملي هو شرح مهام كل جهة سواء كانت مراكز أو مدن أو مديريات خدمية أو قطاعات مرافق ، بالإضافة إلي شرح مهام كل فرد داخل تلك الجهة وما هو المطلوب منه وكيفية التعامل الفوري والدقيق في الأزمات لتفادي وقع اي اضرار جسيمة علي الأشخاص أو المنشآت .