200 مليون جنيه حصيلة دفع أرضيات للسيارات المحتجزة بالجمارك.. فيديو

قال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن تأخير الإفراج عن السيارات من الجمارك كان بسبب العديد من الإجراءات الغير مستوفية وهذا ظل لمدة شهرين، والآن تم الإفراج عنها، مؤكدا أن هذه السيارات قامت بدفع أرضيات تصل إلي 200 مليون جنيه.

وأضاف علاء السبع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن السيارات المحتجزة ستخرج بالأسعار المتعاقد عليها، وأغلب الشركات استجابت لهذا الأمر، وكبدتهم خسائر كبيرة، بالإضافة إلي خسائر سعر الأرضيات المدفوعة.

وأوضح علاء السبع، أن هناك مصانع أغلقت الإنتاج للتصدير إلى مصر لمدة 3 شهور قادمين بسبب تضييق الإجراءات، وهذا يساعد علي نمو الصناعة المحلية .