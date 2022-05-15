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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تريند أبو الهول مغمض العينين..مصادر: زيادة الإقبال على منطقة الأهرامات الأثرية

أبو الهول
أبو الهول

بعد إثارة الجدل خلال الساعات الماضية حول إغلاق تمثال أبو الهول عينيه وانتشار صوره بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت مصادر أمنية بشرطة السياحة والآثار نسبة الإقبال على المنطقة الأثرية لزيارة تمثال أبو الهول للتحقق مما تم تداوله خلال الساعات المنصرمة. 


وأشارت المصادر إلى أن المنطقة الأثرية "الأهرامات وأبو الهول" استقبلت اليوم 2600 زائر مصري و1600 زائر أجنبي حيث زادت أعداد الزائرين المصريين بنسبة طفيفة حيث من المعتاد أن تستقبل المنطقة في تلك الأوقات من السنة أعداد تتراوح من 700 الى 800 زائر مصري في اليوم خاصة مع فترة الامتحانات. 
وأضافت المصادر أن فارق الاعداد ربما يعود إلى انتهاء بعض المراحل التعليمية من أداء الامتحانات و الزوار كان بينهم الكثير من الأطفال. وعن شائعة إغلاق أبو الهول عينيه ذكرت المصادر أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وفور فتح الزيارة استقبلت المنطقة الأثرية عدد من الصحفيين ووسائل الاعلام لتصوير تمثال أبو الهول. 
وتصدر تمثال أبو الهول مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب ادعاء أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "مغمض العينين" وأنه نائم، وذلك وفق صور التقطت له أمس السبت على حد زعم ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى الحسابات: "حاجة غريبة جدًا الي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهاردة الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن "عينه مغمضة" على عكس المُعتاد".

وأضاف المنشور: يعنّي زيّ ما أنتَ شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام" .. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفي فيديوهات بتُؤكد أن الصور دي مش فوتوشوب.. في ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ما.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب واضح جدا، وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة.

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