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تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

صدى البلد

أصدر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي العديد من التصريحات حول الأزمة الاقتصادية الراهنة وما يتعرض له العالم اجمع من تداعيات هذه الأزمة ووصفها بانها تسونامي اقتصادي يهدد العالم .

تصريحات النائب محمد أبو العينين 

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن الحوار الوطني الحقيقي هو أن تصبح مصر دولة صناعية متقدمة.

وأضاف أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"العمل الوطني والحوار الوطني يشمل محاور كثيرة ولا يمكن اختزاله في الجوانب السياسية فقط".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ابرز تصريحات النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب من خلال الفيديوجراف التالي.

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