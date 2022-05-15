لمنع التلاعب.. التموين: تسجيل أرقام تليفونات أصحاب البطاقات مجانًا

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن هناك الملايين من المواطنين استجابوا وقاموا بتسجيل أرقامهم الخاصة بهم لتحديث البطاقات التموينية.

وتابع مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" يتم تسجيل أرقام تليفونات أصحاب بطاقات التموين مجاناً، لافتا إلي أن تحديث البيانات يمنع التلاعب في الدعم أو حذف أي مستحق.



وأوضح مستشار وزير التموين،:" المطلوب رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة والرقم القومي لصاحب البطاقة.

وأشار إلي أن وزير التموين وجه بمد فترة تسجيل ارقام الهواتف حتي 30 يونيو القادم، مؤكدا أنه لن يضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه.