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رئيس التحرير
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رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا تدفع السويد وفنلندا نحو الحرب

صدى البلد

قال الدكتور مسلّم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن أمريكا تدفع السويد وفنلندا دفعًا نحو الحرب بالموافقة على طلب انضمامهما لحلف شمال الأطلسي الناتو.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فنلندا لم تكن مهددة أبدًا من روسيا؛ لكن بعد إنضمامها لهذا الحلف ستتقدم القوات الروسية للحدود مباشرة لحماية أمنها.

وتابع أن الحدود الفنلندية، تبتعد عن حدود المدن الرئيسية الروسية بحوالي 300 كيلومتر، مؤكدًا أنه لم يعد أمام موسكو إلا أن تأخذ إجراءً استباقيًا «هذا أصبح أمرًا خطيرًا بالنسبة لروسيا»، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستخدم موسكو أسلحة إستراتيجية إذا حدثت عملية الانضمام.

 

وأوضح أن حلف الأطلسي أخلّ بكل معاهداته بعدم التمدد شرقًا على الحدود الروسية «بنوا 30 مختبر بيولوجي بيئي في أوكرانيا؛ لتعميم الأوبئة والأمراض الكيميائية بدعم البنتاجون؛ وكل ذلك قامت به الولايات المتحدة؛ الناتو منظمة إرهابية تعمل على تدمير روسيا وتقسيمها».

وكشف أن فنلندا كانت محتلة من السويد لمدة 600 عام، وكانت ضمن دول الإمبراطورية الروسية، مؤكدًا أن الناتو هو الذي دمر العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا «الناتو دمر (بزعامة أمريكا) يوغسلافيا، واستخدم الأسلحة المحرمة في فيتنام، وهو الذي قصف اليابان

أحمد موسى على مسئوليتي روسيا الولايات المتحدة برنامج على مسئوليتي القوات الروسية الإعلامي أحمد موسى شمال الأطلسي المركز الثقافي الروسي

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