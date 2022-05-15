الرئيس الأسبق يهزم المنتهية ولايته.. حسن شيخ محمود يفوز برئاسة الصومال

أظهرت النتائج الاولية في انتخابات الصومال الرئاسية، اليوم الأحد، فوز الرئيس الأسبق للبلاد حسن شيخ محمود بالانتخابات.

وتفوق حسن شيخ محمود على الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو في الجولة الثالثة من الانتخابات التي جرت في ظل إعلان حظر التجوال في العاصمة مقديشو وسط تأمينات مشددة.

انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الصومال بعد إخفاق المرشحين الستة والثلاثين المتنافسين على حصد الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب الأكبر في البلاد، ليبدأ السباق الرئاسي من جديد بين المرشحين الأربعة الفائزين بأغلبية الأصوات.

وتشترط القوانين في الصومال حصول أحد المرشحين على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى للانتخابات، ليتمكن من الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.

وأعلن السيد شيخ آدم محمد نور مدوبي رئيس مجلس الشعب للبرلمان الصومالي الفيدرالي، أن المرشحين الأربعة الذين فازوا بأكثرية الأصوات في الجولة الأولى سيخوضون الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات، عبر الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود إلى الجولة الثالثة والأخيرة، والتي فاز بها الأخير.