أخبار التوك شو.. أبو العينين: الرئيس لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة.. وأحمد موسى يهاجم الاتحاد الأفريقي بسبب نهائى دوري الأبطال

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى مهاجما الإتحاد الإفريقي: ناقص بكاري جاسما يحكم الماتش

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأهلي سيواجه الوداد المغربي الشقيق يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بناء على انحياز الاتحاد الإفريقي مع الاحترام لكل الأشقاء العرب.

ناقد رياضي: الإتحاد الإفريقي وعد الوداد بالبطولة هذا العام

وتابع أنه في 2020 بعد واقعة الوداد والترجي، أقيم النهائي في ملعب محمد الخامس، وهذا العام تم الترتيب لهذا اللقاء بشكل مريب لإقامة المباراة في ملعب محمد الخامس «وده فساد واضح جدًا».

أسباب زيادة أسعار السيارات.. الغرف التجارية: نقص المعروض وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية

كشف عمر بلبع ، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب زيادة أسعار السيارات بمصر والعالم، مضيفاً أن الأزمة الموجودة حالياً تشمل كلا من البائع والمستهلك" .

الآثار تكشف حقيقة تريند اليوم نوم أبو الهول .. دعاية إيجابية

كشف مجدي شاكر "كبير الأثريين بوزارة الآثار"، حقيقة مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تمثال «أبوالهول» وقد ظهر فيها مغمض العينين، لتشتعل من بعدها السوشيال ميديا، وتتوارى التعليقات والتدوينات، ليتصدر واقعة «أبوالهول» تريند محرك البحث «جوجل» في الساعات القليلة الماضية

باستثناء 3 فئات.. التموين: لا ميزانية لـ إضافة مواطنين جدد للبطاقات حتى الآن

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن هناك 23 مليون أسرة تضم ما يزيد عن 73 مليون مستفيد من الخبز، وأن خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين مجانية بدون أي مقابل مادي، كاشفًا إمكانية إضافة مواطنين جدد للاستفادة من خدمة البطاقات التموينية.

مستشار المفتي: لدينا تقارير بعدة لغات تكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية،:"لدينا تقارير تكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية بعد لغات".

التموين: تحديث البيانات يمنع التلاعب في الدعم وحذف المستحق

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن بعض المواطنين لم يسجلوا أرقام هواتفهم في قاعدة بيانات التموين.

المتحدث العسكري: التنظيمات الإرهابية تعاني من انشقاقات داخلية

قال العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري إن القوات المسلحة وجهت عدة ضربات للجماعات الإرهابية ولذلك نشطت هذه الجماعات في محاولة للرد، مقدما العزاء لشهداء الوطن أبطال القوات المسلحة.

معقول الحجر يغمض.. أحمد موسى:مصر تتعرض لشائعات كثيرة والأخطر شائعة أبو الهول

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتعرض لشائعات منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن أخطر شائعة تعرضت لها اليوم هي «الكلام التافه عن أبو الهول»، لافتًا إلى أن خطورة هذه الشائعة تتمثل في تصديق الناس لهذا الكلام.

أبو العينين: رئيس الوزراء وضع يديه على النقاط القوية للاقتصاد المصري

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على القرارات الاقتصادية التي جاءت في المؤتمر الصحفي اليوم لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية، واصفًا إياها بأكبر زلزال قرارات.

أبو العينين يشكر الرئيس على قرارات الحوار الوطني: يجعل مصر دولة متقدمة

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على قراراته بشأن الحوار الوطني، موضحًا أن أصل الحوار الوطني الحقيقي؛ هو أن تصبح مصر دولة اقتصادية، متقدمة، ولها ثقلها.

أبو العينين: الرئيس لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة.. ويجب استغلال علاقتنا بأفريقيا

وأوضح أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة، وقال في وقت سابق إنّ كل ما فعلناه من إنجازات خطوة من ألف خطوة، وهذه رسالة للحكومة بضرورة بذل كل الجهود لتحقيق التطلعات، مشيرا إلى أن العالم يكن للرئيس السيسي كل الاحترام لأنه يمثل مصر على أكمل وجه.