مستشار المفتي: لدينا تقارير بعدة لغات تكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية

كشف الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الديار المصرية، تفاصيل زيارة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية للعاصمة البريطانية لندن.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" مفتي الجمهورية أنشأ مرصدا لمواجهة الآراء المتشددة".
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية،:"لدينا تقارير تكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية بعد لغات".
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية،:"نعمل علي توضيح صورة الدين الإسلامي وحقيقة الجماعة الإرهابية".
وأكد نجم، أنه لأول مرة سيتم إطلاق تطبيق فتوي برو للإجابة علي إستفسارات المقيمين في أوروبا.