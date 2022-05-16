فخري الفقي: المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع توقع ما سيحدث في الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الحكومة قررت عدة اجراءات ومنها رفع المعاشات والرواتب لمواجهة الأزمة الاقتصاد العالمية بقرارات من قبل الدولة.

وأضاف فخري الفقي، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر دي ام سي، مساء الأحد، أن المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع توقع ما سيحدث في الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادي خفض نسبة الدين العام في موازنة الدولة.

وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن ارقامنا مشروعات قومية وبنية تحتية قوية بربع ثمن الأسعار الحالية، مستدركا أن رفع المرتبات والمعاشات كان أول قرارات الحكومة لمواجهة أزمة التضخم العالمية.

واكمل الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الحكومة المصرية رفعت المعاشات لأول قرارات الحكومة لمواجهة أزمة التضخم العالمية.

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