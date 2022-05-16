رسائل طمأنة من الدولة للمواطنين والمستثمرين.. نادر سعد يوضحها



قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي حرص خلال المؤتمر الصحفي على أرسال رسائل طمأنة للمستثمرين والمواطن، موضحا: رئيس الوزراء أكد للمستثمرين على وجود فرص استثمارية كبيرة داخل مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف “نادر سعد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”،:رئيس الوزراء أكد أن الدولة تعمل على جذب أكبر قدر من الاستثمارت من الخارج، كما أنه تحدث عن اتخاذ إجراءات وتيسيرات للمستثمرين ولتنشيط البورصة المالية.

وشدد على أن الحكمة والدولة لن تتخلى عن المواطن في ظل الأزمة الحالية، وسنوفر لهم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن أسعارها الطبيعية، مشددا على أننا نملك احتياطي استراتيجي أمن، يكفي لمدة 5 أو 6 أشهر.

واسترسل: لدينا احتياطي من الزيت يزيد عن 4 أشهر، مؤكدا على أن الوضع الاقتصادي صعب ولكن الحكومة ستعمل جاهدة لتقليل حدة الأزمة عن المواطنين.

وأوضح أن الحكومة منفتحة أمام الآراء الداعمة للمواطنين، مؤكدا على أن الدولة لن تتهاون عن اتخاذ أي إجراء يهدف إلى تخفيف الضغط عن المواطن.

