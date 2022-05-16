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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 16-5-2022

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاثنين

ننشر أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين  16 مايو  2022 وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب دون مصنعية


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1251جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال  تعاملات اليوم الاثنين نحو 1147جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1095جنيها


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 939جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو730جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 626 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو8760جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1813دولار للأوقية


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

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